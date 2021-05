Xhaka kommentiert Roma-Gerüchte

Granit Xhaka äußert sich erstmals zu einem kolportierten Wechsel zur AS Rom. In einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung ‚Blick‘ spricht der 28-Jährige über die Annäherungsversuche von José Mourinho: „Jeder kennt Mourinho, weiß, was er geleistet hat. Mourinho weiß, wie man Titel holt. Man sieht jetzt auch, was ich in den letzten Jahren für Arbeit geleistet habe.“

Seit einigen Tagen ranken sich Gerüchte um einen Abschied des Mittelfeldspielers vom FC Arsenal. Wie FT kürzlich berichtete, steht der Schweizer Nationalspieler ganz oben auf der Wunschliste der Römer. Abgeneigt gegenüber einem Wechsel ist Xhaka augenscheinlich nicht: „Bei Arsenal wissen sie, was sie an mir haben. Wenn es so weit ist und wir über einen Transfer reden können, dürfen oder müssen, werde ich hier sein.“