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Internationale Freundschaftsspiele

Brasilien: Vinicius Junior wackelt

von Dominik Schneider - Quelle: Globo Esporte
Vinicius Junior beim Torjubel @Maxppp
Brasilien Kroatien

Möglicherweise muss Brasilien im Testspiel gegen Kroatien (1. April) ohne Vinicius Junior auskommen. Die ‚Globo Esporte‘ berichtet, dass der brasilianische Superstar von Real Madrid nur im Fitnessraum trainieren konnte und der Einsatz in der Partie gegen die Kroaten auf der Kippe steht.

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Vom brasilianischen Fußballverband gibt es derzeit noch keine Informationen zur Schwere von Vinis Verletzung. Im Spiel gegen Frankreich (1:2) schmerzte dem Tempodribbler der Oberschenkel, am Freitag und Samstag gab es Untersuchungen. Möglicherweise handelt es sich beim Vorgehen auch um eine normale Belastungssteuerung, um präventiv zu agieren.

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