Harte Entscheidung: Alvarez schmiedet neuen Fluchtplan

Die Transferposse um Julián Alvarez im Sommer beherrschte die Schlagzeilen der spanischen Sportpresse. Der argentinische Stürmer verscherzte es sich mit der Vereinsführung sowie den Fans von Atlético Madrid und sammelte mit Sicherheit auch keine Sympathiepunkte bei seinen Mitspielern und Trainer Diego Simeone.

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Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Der 62-fache Nationalspieler kam wieder zum Einsatz für Atleti, wenn auch nur spärlich. Angesichts seines bis 2030 gültigen Arbeitsvertrags läge nun auf der Hand, dass Alvarez versucht, die Gunst der Zuschauer und seiner Kollegen zurückzugewinnen. Doch Pustekuchen. Der Stürmer hält an seinem Wechselwunsch fest und arbeitet im Hintergrund an einem Abschied.

Langjähriger Berater entlassen

Unter anderem berichtet die ‚Sport‘, dass sich Alvarez von seinem langjährigen Berater Fernando Hidalgo getrennt hat. Der Agent begleitete den Torjäger über weite Strecken seiner Karriere und verhalf ihm zu lukrativen Deals. In den vergangenen Monaten brach der Berater alle Brücken zur Klubführung der Colchoneros ab und sorgte mit seinen heimlichen Treffen mit den Verantwortlichen des FC Barcelona für großen Unmut.

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Sollte Atlético Madrid nachgeben und Julián Alvarez im Winter verkaufen? Ja, um jeden Preis, er bringt nur Unruhe in den Verein Ja, aber nur bei einer hohen Ablösesumme Nein, kein Spieler ist größer als der Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Um das Verhältnis zu Atléticos Präsident Gil Marín wieder auf null zu setzen, will Alvarez künftig einen anderen Vertreter einschalten. Wer den Zuschlag erhält, ist noch offen. Gute Karten hat der spanischen Sportzeitung zufolge Javier Pastore, seines Zeichens Ex-Profi von Paris St. Germain, der AS Rom und US Palermo. Inzwischen kümmert sich der einstige Mittelfeldspieler um die Belange zahlreicher Profis. Dazu gehören auch Hochkaräter wie Enzo Fernández (25).

Barça reagiert zurückhaltend

Über die Veränderung im Umfeld von Alvarez wurden auch die handelnden Personen bei Barça in Kenntnis gesetzt. Die Rückmeldung der Katalanen fiel jedoch verhalten aus, heißt es. Alvarez träumt zwar noch immer von einem Engagement bei den Blaugrana, die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wurde in der abgelaufenen Transferperiode aber gerade im Angriff hervorragend verstärkt.

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Dass Raphinha (29) ins Sturmzentrum rückte, entpuppte sich als absoluter Glücksgriff. Der Brasilianer steht nach acht Pflichtspielen bei 14 Toren und drei Assists. Als Backup verpflichtete Barcelona Gabriel Jesus (29) vom FC Arsenal, dahinter wartet Toptalent Hamza Abdelkarim (18) auf seine Chance. Zudem wurden die Flügel mit Karim Adeyemi (24) und Anthony Gordon (25) verstärkt.

Deshalb bleibt abzuwarten, welchen Effekt Alvarez‘ neue Strategie hat. Ein Wechsel nach Barcelona erscheint nicht mehr besonders wahrscheinlich. Der FC Arsenal hatte aber ebenfalls schon Interesse hinterlegt. Unter Umständen lässt sich Atléticos Klubführung im Januar auf einen Deal ein. Sollte das nicht funktionieren, müsste sich Alvarez wohl wieder etwas intensiver mit einem Verbleib in Madrid beschäftigen – und das auch auf dem Rasen zeigen.