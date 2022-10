Sampaoli übernimmt bei Sevilla

Nach dem Rauswurf von Julen Lopetegui hat der FC Sevilla einen neuen Trainer gefunden. Wie der Champions League-Teilnehmer vermeldet, unterzeichnet Jorge Sampaoli einen Vertrag bei den Sevillistas. Wenige Monate nach der Trennung von Olympique Marseille zieht es den vereinslosen Argentinier nun zum spanischen Erstligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sevilla konnte im Ligabetrieb an den ersten sieben Spieltagen lediglich eine Partie gewinnen. Und auch in der Champions League steht man mit einem Punkt nur auf dem dritten Tabellenplatz. Sampaoli hat nun die Aufgabe, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen.