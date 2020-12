FC Bayern: Rummenigges Transfer-Fazit

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur zurückliegenden Transferperiode geäußert. „In diesen Zeiten, in denen auch die Finanzen knapper sind, hatten wir, glaube ich, ein gutes Transferfenster“, resümiert der Vorstandschef des FC Bayern im Interview mit ‚Bundesliga.com‘.

Schwer wiegt auf der Abgabenseite vor allem der Wechsel von Thiago, den es für 22 Millionen Euro zum FC Liverpool zog. Man habe „einen wichtigen Akteur verloren, aber es war sein Wunsch. Und unter Freunden muss man in der Lage sein, die Chance auf einen Abschied zu gewähren. Ich denke, das haben wir von unserer Seite aus gut bewältigt.“ Für das zentrale Mittelfeld holten die Münchner in der Folge Marc Roca (neun Millionen, Espanyol Barcelona) an Bord.

„Kader ist absolut bereit“

Nicht zu halten waren aus Kostengründen die Leihspieler Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand). Rummenigge: „Wir haben mit Leroy Sané einen sehr wichtigen Spieler verpflichtet, aber der Trainer wollte auch den Verlust von Coutinho und Perisic ausgleichen – am Ende haben wir entschieden, dass wir mit [Douglas] Costa und Leroy zwei Flügelspieler verpflichtet haben, die das Qualitätsniveau mitbringen, das wir brauchen.“

Das neue Duo passe perfekt in die Münchner Spielphilosophie: „Unser Stil ist natürlich sehr auf die Flügelspieler ausgerichtet: Sie müssen schnell sein, dribbeln können, Tore oder Torchancen kreieren oder selbst Tore schießen.“

Die weiteren Neuzugänge: Tanguy Nianzou, Alexander Nübel, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting. Insgesamt zeigt sich Rummenigge mit den Münchner Kaderarbeiten zufrieden. Der FC Bayern habe „eine gute Mannschaft. Die Spieler, die wir geholt haben – ich denke, der Kader ist absolut bereit, die Herausforderungen anzugehen und das war unser Ziel.“