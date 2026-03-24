Weißer Ritter gesucht: Juve setzt 875 Millionen in den Sand

Mit dem aktuellen Meisterschaftskampf in der Serie A hat Juventus Turin nichts zu tun. Der ehemalige Serienmeister, der zwischen 2012 und 2020 neun Tittel am Stück holte, verkommt langsam aber sicher zu einem Mittelklasseteam, das im kommenden Jahr – Stand jetzt – in der Europa League antreten müsste.

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Trainer Luciano Spalletti steht seit Monaten in der Kritik. Neben der dürftigen Tabellenplatzierung werden dem 67-Jährigen, der erst Ende Oktober für Igor Tudor (aktuell Tottenham Hotspur) übernommen hatte, vor allem die wenig attraktive Spielweise und das überraschende Aus in der Champions League gegen Galatasaray (2:5/3:2 n.V.) zur Last gelegt.

Chaotisch, kostspielig & unproduktiv

Die Gründe für die Schwächephase des einstigen Giganten, der auch international für Schrecken gesorgt hat, liegen jedoch tiefer. Genauer gesagt im Kader, den Spalletti zur Verfügung hat. Seit Jahren ist bei der Alten Dame keine klare Linie oder Spielidee zu erkennen. „Es war ein ständiges Umbauen und Umgestalten. Rasend, chaotisch, kostspielig, unproduktiv“, urteilt die ‚Gazzetta dello Sport‘.

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Immer neue Trainer wurden von immer neuen Bossen überteuerte Spieler vorgesetzt, die nicht recht ins Gefüge passen wollten. Die Führung des Vereins wechselte mehrmals, ebenso die Strategien. Das Transferversagen der Bianconeri lässt sich an Zahlen klar ablesen: 875 Millionen Euro gab der Klub in den vergangenen sechs Jahren für Neuzugänge aus – Gehälter nicht inbegriffen.

Viele teure Flops

Seit 2019 wurden vier Kapitalerhöhungen von den Aktionären durchgewunken, die sich insgesamt auf 998 Millionen Euro belaufen. Fehlendes Geld ist nicht das Problem, sondern wie mit dem Budget umgegangen wird.

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Teure Flops gaben sich die Klinke in die Hand. Zu nennen sind vor allem Dusan Vlahovic (85,4 Millionen), Arthur Melo (80,6 Millionen inklusive Verrechnung von Miralem Pjanic), Federico Chiesa (54 Millionen) und Teun Koopmeiners (58,4 Millionen).

In den vergangenen zwei Saisons arbeitete Juve vor allem mit dem Modell der Leihe mit Kaufpflicht. Auch das sorgte für teure Missverständnisse. Francisco Conceiçao (32 Millionen) spielt ebenso wie Lois Openda (46 Millionen) keine große Rolle. Letzterer wird erst im Sommer automatisch festverpflichtet, steht aber bereits auf der Streichliste.

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Juve-Fans hoffen auf Investor

Ein Blick auf die Bilanzen der vergangenen sechs Jahre fällt im Vergleich mit den aktuellen Topteams besonders auf. Tabellenführer Inter Mailand steht bei einem Minus von 140 Millionen Euro, die SSC Neapel bei minus 200 Millionen und der AC Mailand bei minus 340 Millionen.

Die drei Klubs teilten sich die vergangenen fünf Meisterschaften untereinander aus. Juves Minus lag in derselben Zeit bei über 400 Millionen Euro, die Platzierungen schwankten zwischen Rang drei und sieben.

Verdrängt wird Turin aktuell ausgerechnet von Como 1907, das unter Coach Cesc Fabrègas und mit Unterstützung reicher indonesischer Investoren an der Alten Dame vorbeigezogen ist und aktuell Champions League-Platz vier belegen. Viele Juve-Fans sehnen sich angesichts dessen aktuell laut ‚Gazzetta dello Sport‘ ebenfalls nach einem „weißen Ritter“, der den Klub als Investor übernimmt und mit noch mehr Geld wieder nach oben führt – dabei ist das Budget doch eigentlich nicht das Problem.