Kap Verde schreibt Geschichte | Armee beschützt England

Goliath schlägt David

Es wäre die Sensation des Turniers gewesen: Kap Verde hätte beinahe Argentinien aus der Weltmeisterschaft geworfen. Der amtierende Weltmeister besiegte die mutigen Afrikaner erst nach einer dramatischen Verlängerung mit 3:2. Eine Leistung der Albiceleste, die die „Alarmglocken schrillen ließ“, wie ‚Ole‘ schreibt. Auch Lionel Messi zeigte sich nach der Partie selbstkritisch. „Es gibt viel zu korrigieren“, warnte der 39-Jährige. Dennoch hatte der Superstar auch viel Lob für seine Kollegen übrig: „Dank dieses Teams und dieser Teamkollegen kann ich heute wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Ich weiß, dass sie sich besonders ins Zeug legen, damit ich weiter an Wettkämpfen teilnehmen kann. Sie tun das von ganzem Herzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

La Albiceleste hat das Ticket für das Achtelfinale nach leidvollen 120 Minuten letztendlich gelöst und trifft dort auf Ägypten. Die Pharaonen schlugen Australien im Elfmeterschießen (5:3) und sind das zweite afrikanische Land, das sich für die K.o.-Runde qualifizieren konnte. Kap Verde wird trotz des Ausscheidens für den heroischen Auftritt gefeiert. „Das WM-Märchen von Kap Verde beendete Fußball-Weltmeister Argentinien brutal und nur mit großem Zittern“, bilanziert die ‚Bild‘. Auch Trainer Bubista ist sich des historischen Ausmaßes des WM-Auftritts seiner Mannschaft bewusst: „Wir haben Geschichte geschrieben. Heute sind wir traurig, weil wir so unfassbar nahe gekommen sind. Die Spieler haben geweint. Sie haben eine Seele. Wir sind so unglaublich stolz auf unsere Mannschaft.“

Mexiko greift zu allen Mitteln

Das mexikanische Volk hilft entscheidend dabei mit, die Gegner des WM-Gastgeberlandes vor den Partien zu stören. Sechzehntelfinalgegner Ecuador (2:0) wurde in der Nacht vor dem Spiel mit Feuerwerk, Trommeln und Fangesängen wachgehalten. Der ecuadorianische Fußballbund legte im Nachhinein sogar Beschwerde bei der FIFA ein. Die Maßnahmen der Fans scheinen Erfolg gebracht zu haben, weshalb beim Achtelfinalgegner England Ähnliches geplant ist. Das Camp der Three Lions für die kommenden Tage ist den Anhängern bereits bekannt. Als das Team von Thomas Tuchel dort eintraf, wurde es durch lautstarke „Mexiko, Mexiko“-Sprechchöre begrüßt. Am Montag (2 Uhr) trifft der Weltmeister von 1966 im legendären Aztekenstadion auf die Nordamerikaner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Thomas Tuchel zeigte sich sichtlich entspannt und winkte den Fans zu, doch der englische Fußballbund setzt nach Informationen von ‚Talksport‘ alles daran, dass die Nationalmannschaft in Ruhe ausschlafen kann. „Hier vor dem Hotel der englischen Nationalmannschaft ist die Polizei stark vertreten, und Einheimische sagen, dass eine solche Präsenz von Polizei und Armee hier beispiellos sei“, berichtet eine Reporterin des englischen Sport-Radiosenders. Zudem wird versucht, die Fans durch massive Metallzäune, Straßensperren und Bereitschaftspolizei auf Abstand zu halten.