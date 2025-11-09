Winterwechsel: Attraktive Option für Füllkrug

„Dann muss man mit dem Spieler, mit dem Verein sprechen und schauen: Wie lange gibt man dem Ganzen noch Zeit? Oder ist es vielleicht schon der Moment, um zu reagieren?“, fragte Niclas Füllkrugs Berater Thorsten Wirth vor wenigen Tagen und lieferte auch gleich die Antwort:„Ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert.“

Die Tür für einen Wechsel im Januar ist also geöffnet. Durchgehen könnte der AC Mailand. Einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge steht Füllkrug bei den Mailändern als einer von mehreren Kandidaten auf der Liste neuer Stürmer.

Füllkrug ist vertraglich noch bis 2028 an West Ham United gebunden, dürfte bei einem passenden Angebot aber gehen. In dieser Saison ist der auch immer wieder von Verletzungen geplagte Nationalspieler noch ohne Tor.

Neben dem 32-jährigen Ex-Dortmunder soll auch der ehemalige Leipziger Alexander Sörloth (29/Atlético Madrid) ein Thema sein. Das Onlineportal bringt hier einen Tausch mit Milan-Stürmer Santiago Gimenez (24) ins Spiel, der in dieser Saison noch ohne Ligator ist.