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Offiziell Bundesliga

Nürnberg-Kapitän Gruber in die Bundesliga

von Julian Jasch - Quelle: mainz05.de
1 min.
Fabio Gruber stellt sich den Fans @Maxppp

Fabio Gruber (23) bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg ab. Der Innenverteidiger, der die Franken in der abgelaufenen Spielzeit 28 Mal als Kapitän aufs Feld führte, schließt sich dem FSV Mainz 05 an. Über die Vertragsdetails machen die Rheinhessen keine Angaben.

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Gruber war vor eineinhalb Jahren für 700.000 Euro vom SC Verl zum FCN gewechselt und spielte sich dort nach kurzer Eingewöhnungsphase fest. Jetzt will der peruanische Nationalspieler (fünf Länderspiele) den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga gehen. Übrigens: In Alexios Kalogeropoulos (21) hat der Zweitligist schon einen potenziellen Ersatz vorgestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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