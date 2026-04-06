Viele große Trainerwechsel im Sommer

Premier League

Der FC Liverpool wird aller Voraussicht nach nicht über den Sommer hinaus an Arne Slot festhalten. Xabi Alonso steht schon als Nachfolger bereit. Zudem wird Oliver Glasner als Cheftrainer von Crystal Palace seinen Hut nehmen, Andoni Iraola (43) vom AFC Bournemouth könnte das Erbe antreten. Glasner wiederum wurde zwischenzeitlich mit Manchester United in Verbindung gebracht, die Spur ist mittlerweile aber wieder kalt. Vielmehr scheint Michael Carrick gute Chancen auf eine Festanstellung zu haben. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion bleibt, er verfügt über eine Ausstiegsklausel unterhalb der 15 Millionen Euro.

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Bundesliga

Sowohl Glasner als auch Hürzeler werden mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Dort steht Kasper Hjulmand dem Vernehmen nach vor dem Aus, bis zum Ende der Saison darf der 53-jährige Däne aber wohl weitermachen. Außerdem ist nicht in Stein gemeißelt, dass Eugen Polanski auch in der kommenden Spielzeit bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie steht. Zumindest berichtet die ‚Bild‘, dass ein Ligaverbleib nicht gleichbedeutend mit einer Jobgarantie wäre.

Serie A

Italien ist zum dritten Mal in Folge nicht bei einer WM dabei. Gennaro Gattuso zog Konsequenzen und räumte seinen Posten. Dass der Job nun frei verfügbar ist, könnte sich auf die Trainerbesetzung in der Serie A auswirken. Als mögliche Kandidaten für die Nachfolge sind Antonio Conte (SSC Neapel) und Massimiliano Allegri (AC Mailand) im Gespräch.