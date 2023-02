Milan klopft an: Balogun schießt sich für Topklub warm

Der AC Mailand hat seine Scouts gen Frankreich entsandt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beobachten die Rossoneri die Entwicklung von Folarin Balogun bei Stade Reims wieder etwas genauer. Breits in der Vergangenheit wurde der 21-jährige Stürmer mit Milan in Verbindung gebracht, ein Wechsel kam aber nicht zustande. Nun sollen die Italiener wieder verstärkt Interesse signalisieren.

Balogun ist in der laufenden Saison vom FC Arsenal nach Reims verliehen. Beim Mittelfeldklub der Ligue 1 blüht der in New York geborene Engländer regelrecht auf. In 21 Pflichtspielen gelangen dem Torjäger bereits 14 Tore. Damit führt Balogun die Torschützenliste der Ligue 1 vor Kylian Mbappé und Alexandre Lacazette an.

Schlüsselfigur im Angriff

In Reims ersetzt der Arsenal-Stürmer Hugo Ekitiké, der seinerseits nun für Paris St. Germain die Fußballschuhe schnürt. Deshalb agiert Balogun auch vorwiegend als Anspielstation im Strafraum und wird dabei häufig genug exzellent von seinen Teamkollegen in Szene gesetzt, um Treffer zu erzielen.

Die Topform des U21-Nationalspielers ruft allerdings auch Konkurrenz auf den Plan. Balogun steht bei Arsenal noch bis 2025 unter Vertrag. Nach der Saison wird der Angreifer abwägen, ob er eine Chance auf den Durchbruch bei den Gunners sieht oder eventuell versucht, andernorts weiter durchzustarten.