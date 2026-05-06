Freiburg-Rückkehr: Engelhardt öffnet die Tür

Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt kann sich eine Rückkehr zum SC Freiburg offenbar gut vorstellen. Nach Informationen des ‚kicker‘ betrachtet die Spielerseite einen möglichen Wechsel zu den Breisgauern „als sehr gute Option“. Zwischen 2021 und 2023 stand Engelhardt bereits in Freiburg unter Vertrag, absolvierte dort 54 Partien für die zweite Mannschaft.

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Aktuell ist der 25-Jährige ohne Kaufoption von Como 1907 an Borussia Mönchengladbach verliehen. Die Fohlen würden den Rechtsfuß zwar gerne halten, können einen Deal aber womöglich finanziell nicht stemmen. Dem ‚kicker‘ zufolge dürfte sich die Ablöse bei einem Sommer-Transfer im Bereich von 4,5 bis fünf Millionen Euro bewegen. Eine Summe, die die Freiburger laut dem Fachmagazin grundsätzlich problemlos aufbringen könnten.