RB Leipzig: Bis zu 70 Millionen für Nusa?

Mit seinen Leistungen für RB Leipzig und die norwegische Nationalmannschaft hat sich Antonio Nusa auf die Zettel einiger Topklubs gespielt. Allen voran der FC Barcelona zeigt Interesse und hat den 20-Jährigen Berichten zufolge auf der vergangenen Länderspielreise schon vor Ort beobachtet. Ob sich die finanziell klammen Katalanen den Flügelspieler überhaupt leisten können, ist unklar.

Da Nusas bis 2029 laufender Vertrag keine Ausstiegsklausel enthält, sitzt Leipzig am längeren Hebel. Ein realistisches Preisschild ist laut ‚Sky‘ eine Summe in Höhe von 60 bis 70 Millionen Euro. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist ein Wechsel im Winter ausgeschlossen, ein Transfer im kommenden Sommer sei dagegen aber schon „wahrscheinlicher“.

Bei gleich mehreren Offensivkräften winkt RB in den kommenden Transferfenstern ein satter Geldregen. Auch Assan Ouédraogo (19) und Yan Diomande (19) besitzen keine Ausstiegsklauseln und werden schon mit zahlreichen Topklubs in Verbindung gebracht. Ouédraogo könnte für eine Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro den nächsten Schritt gehen. Für Diomande erhofft sich RB ebenfalls 100 Millionen Euro, das Lager des Ivorers soll sich schon in konkretem Kontakt zu Tottenham Hotspur und zum FC Liverpool befinden.