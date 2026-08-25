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Bayer: Transfer-Anfrage für Kofane

von Remo Schatz - Quelle: The Athletic
Christian Kofane mit den Händen in den Hüften @Maxppp

Exequiel Palacios (27) und Ernest Poku (22) werden Bayer Leverkusen zeitnah verlassen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, muss sich Bayer Leverkusen aber auch einem Abwerbeversuch bei Christian Kofane erwehren. Demnach hat Aston Villa eine entsprechende Anfrage in Leverkusen eingereicht.

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Unterm Bayer-Kreuz wird der Premier League-Klub aber wohl auf taube Ohren stoßen. Das englische Online-Portal ergänzt, dass Bayer auch nach der Kontaktaufnahme durch Villa keinerlei Pläne verfolgt, den 20-Jährigen abzugeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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