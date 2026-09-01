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2. Bundesliga

Okpala verlässt Paderborn

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Kennedy Okpala im Trikot des SC Paderborn @Maxppp

Dynamo Dresden schlägt kurz vor Transferschluss nochmal in der Bundesliga zu. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verpflichten die Elbstädter Kennedy Okpala (21) vom SC Paderborn. Der Flügelspieler wechselt leihweise bis Saisonende zum Zweitligisten, eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

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Okpala war im Januar für 550.000 Euro von Waldhof Mannheim nach Paderborn gewechselt. In zwölf Partien für die Ostwestfalen erzielte der Rechtsfuß einen Treffer und lieferte eine Vorlage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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