Für Rashica ist „eine Welt zusammengebrochen“

Florian Kohfeldt hat Einblick in Milot Rashicas Seelenleben gegeben. „Dass er jetzt erstmal enttäuscht ist und für ihn eine Welt zusammengebrochen ist, das muss jeder verstehen“, sagte Werder Bremens Trainer am Donnerstag. Rashica, dessen Wechsel zu Bayer Leverkusen aus Zeitgründen scheiterte, bekam vom Verein für den Rest der Woche frei, um den Fokus wieder neu auf Werder zu richten. „Milot ist ein junger Mensch, der nichts, aber auch gar nichts falsch gemacht hat. Es ist jetzt meine Aufgabe und die von uns allen, ihn wieder aufzubauen“, so Kohfeldt.

Der Werder-Coach stellt darüber hinaus klar: „Milot ist hier nicht sauer auf irgendwen, weil der Transfer nicht geklappt hat. Jeder wollte doch diesen Transfer, der dann leider nicht funktioniert hat. Dementsprechend bin ich optimistisch, dass Milot, wenn er nächste Woche den Kopf wieder frei hat, auch wieder für uns performen wird. Denn das ist in seinem ureigensten Interesse.“ Neben Bayer zeigten vor allem auch RB Leipzig und Aston Villa Interesse an einem Transfer des Flügelstürmers, in Bremen hatte man auf 20 Millionen Euro Ablöse gehofft.