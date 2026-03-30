Heyer zurück zum Ex-Klub?

Kehrt Moritz Heyer im Sommer zurück zum VfL Osnabrück? Die ‚Neue Osnabrücker Zeitung‘ berichtet, dass der Drittliga-Spitzenreiter im Aufstiegsfall Interesse an einer Rückholaktion des Defensiv-Allrounders bekundet. Der Vertrag des 30-Jährigen bei Fortuna Düsseldorf läuft zum Saisonende aus.

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Im Januar 2025 war Heyer nach rund viereinhalb Jahren beim Hamburger SV ablösefrei zu den Rheinländern gewechselt, für die er in dieser Spielzeit bislang 17 Einsätze bestritt. Für Osnabrück spielte der Rechtsfuß bereits in der Jugend zwischen 2008 und 2014 sowie bei den Profis in der Saison 2019/20 vor seinem HSV-Wechsel.