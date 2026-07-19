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Bundesliga

Gladbach bietet für Abwehrkante

Borussia Mönchengladbach hat Verstärkung für die Abwehr im Blick. Ein erstes Angebot wurde abgelehnt.

von David Hamza - Quelle: Daily Mail
Ben Nelson ist fassungslos @Maxppp

Borussia Mönchengladbach bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Ben Nelson. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ haben der Bundesligist und der FC Turin erste Angebote bei Leicester City eingereicht, die allerdings abgelehnt wurden.

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Der Zweitliga-Absteiger soll umgerechnet knapp zwölf Millionen Euro für den 22-jährigen Innenverteidiger fordern. Vertrglich gebunden ist Nelson nur noch bis 2027.

Der 1,91 Meter große Rechtsfuß soll bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt haben, auch West Ham United und Manchester United haben den ehemaligen englischen U-Nationalspieler im Blick.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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