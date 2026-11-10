Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC Bayern: Top-Talent vor dem Abschied

von Emanuel Schultz - Quelle: kicker
Max Eberl im Stadion @Maxppp

Bei Leonard Prescott stehen die Zeichen auf Abschied vom FC Bayern München. Laut dem ‚kicker‘ dürfte es im kommenden Sommer zur Trennung kommen. Das 17-jährige Torwarttalent ist in den Planungen des Rekordmeisters nicht als künftige Nummer drei vorgesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Vorstellungen beider Parteien, Klub wie Spieler, sind unterschiedlich“, schreibt der ‚kicker‘ mit Blick auf die Vertragsverhandlungen mit Prescott. Der Vertrag des deutschen U17-Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Zuletzt hatten englische Medien über das Interesse des FC Arsenal an dem 1,96 Meter großen Torhüter berichtet. Prescott wurde auch schon beim FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Juventus Turin gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Leonard Prescott

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Leonard Prescott Leonard Prescott
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert