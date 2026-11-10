FC Bayern: Top-Talent vor dem Abschied

Bei Leonard Prescott stehen die Zeichen auf Abschied vom FC Bayern München. Laut dem ‚kicker‘ dürfte es im kommenden Sommer zur Trennung kommen. Das 17-jährige Torwarttalent ist in den Planungen des Rekordmeisters nicht als künftige Nummer drei vorgesehen.

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„Die Vorstellungen beider Parteien, Klub wie Spieler, sind unterschiedlich“, schreibt der ‚kicker‘ mit Blick auf die Vertragsverhandlungen mit Prescott. Der Vertrag des deutschen U17-Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Zuletzt hatten englische Medien über das Interesse des FC Arsenal an dem 1,96 Meter großen Torhüter berichtet. Prescott wurde auch schon beim FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Juventus Turin gehandelt.