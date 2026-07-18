Lens schnappt sich Nawrocki

Für Maik Nawrocki steht der nächste Karriereschritt bevor. Der 25-jährige Innenverteidiger verlässt Celtic Glasgow und schließt sich RC Lens an. Beim französischen Erstligisten erhält der Pole einen Vertrag bis 2030.

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FT hatte bereits exklusiv vom bevorstehenden Wechsel berichtet. In der vergangenen Saison spielte Nawrocki per Leihe für Hannover 96. Die zwei Millionen Euro teure Kaufoption konnten die Niedersachsen aufgrund des verpassten Aufstiegs aber nicht ziehen.