Neues Angebot: Eintracht legt bei Chérif nach

Eintracht Frankfurt drückt im Werben um Sidiki Chérif (19) offenbar aufs Gaspedal. Laut Sacha Tavolieri hat der Bundesligist ein zweites Angebot für das Stürmerjuwel vom SCO Angers abgegeben. Nachdem zunächst eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht offeriert wurde, handelt es sich dem Transferjournalisten zufolge diesmal um ein Angebot für einen festen Transfer.

Konkrete Zahlen sind bislang nicht durchgesickert. Günstig zu haben sein dürfte Chérif, der vertraglich noch bis 2028 an Angers gebunden ist, allerdings nicht. Kolportiert werden für den französischen Youngster bereits Summen im Bereich von 20 Millionen Euro.

Wie gut die Chancen für die Eintracht stehen, ist unklar. Der Paris FC baggert intensiv um den 1,85 Meter großen Rechtsfuß und übt Tavolieri zufolge weiterhin Druck auf Angers aus. Chérif selbst soll einen Wechsel zu Crystal Palace bevorzugen, die Premier League reize den Angreifer. Auch dem AC Mailand wird Interesse nachgesagt. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen.

Eintracht im Kaufrausch

Dass Chérif seinen jetzigen Arbeitgeber zeitnah verlassen wird, ist derweil ein offenes Geheimnis. Angers-Coach Alexandre Dujeux erklärte zuletzt, dass er fest mit einem Abschied seines Schützlings rechne: „Angesichts der Angebote, die wir erhalten haben, müssen wir davon ausgehen, dass er den Verein verlässt. So ist es nun mal, ich habe das akzeptiert. Wann das sein wird? Das ist eine andere Frage.“

Die Frankfurter treiben unterdessen weiterhin eine große winterliche Shopping-Offensive voran. Trotz der bereits getätigten Verpflichtungen um Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) sollen weitere Angreifer dazustoßen. Der Deal mit Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) befindet sich in den finalen Zügen, darüber hinaus will die SGE weiter auch William Osula (22/Newcastle United) holen. Es bleibt spannend, wie viele Stürmer die Adler letztlich noch an Land ziehen.