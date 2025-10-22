Menü Suche
Zwei Optionen für Neymar

von Luca Hansen - Quelle: Sport
Warum immer ich fragt sich Neymar @Maxppp

Neymar muss bezüglich seiner Zukunft eine Entscheidung treffen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der 33-Jährige die Option, seinen am Ende des Jahres auslaufenden Vertrag beim FC Santos zu verlängern. Darüber hinaus könnte er auch in die MLS wechseln, Inter Miami beschäftigt sich mit dem Offensivspieler.

Eine Rückkehr nach Europa muss Neymar jedoch aktuell abhaken. Dem Blatt zufolge zeigt kein europäisches Team Interesse an dem Brasilianer, der gerne noch auf den WM-Zug aufspringen würde.

