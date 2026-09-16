Mikey Moore will den 1. FC Köln als Sprungbrett zu einem Topklub nutzen. Laut der ‚Sport Bild‘ sieht der Karriereplan des 19-Jährigen vor, im nächsten Sommer zu einem Spitzenverein zu wechseln. Das Fachmagazin nennt in diesem Zusammenhang Manchester City, den FC Liverpool und den FC Arsenal als Beispiele.

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Nach Köln ist Moore bis Saisonende und ohne Kaufoption von Tottenham Hotspur verliehen. In London steht der offensive Mittelfeldspieler bis 2030 unter Vertrag. Schon in diesem Sommer sollen der FC Everton und der FC Fulham bereit gewesen sein, 30 Millionen Euro für Moore zu zahlen.