Am Rande des lockeren 15:0 im Freundschaftsspiels gegen den FC Rottach-Egern fand Uli Hoeneß Zeit, sich zu den Spekulationen der vergangenen Tage zu äußern. Besonders brennend ist da die Personalie Michael Olise (24), der nach FT-Informationen nur zu gerne zu Real Madrid wechseln würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

In diesem Sommer, das war aber von Beginn an abzusehen, wird ihm der FC Bayern nicht die Freigabe erteilen. Hoeneß stellte laut der ‚Bild‘ klar: „Da gibt es gar keine Befürchtungen. Ich habe mich totgelacht. Ich habe nachgeschaut, wie lange der Vertrag hat: noch drei Jahre. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Da könnte jetzt der Kaiser von China kommen und wir werden nicht mit dem reden.“

Kane-Verlängerung auf dem Weg

Wesentlich entspannter ist die Situation mit Harry Kane (33). Den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem Torjäger möchten die Bayern verlängern. Und nach aktuellem Stand stößt dieser Plan auch auf Gegenliebe. „Ich habe jetzt mit Harry in diesem Zuge nicht direkt gesprochen, aber ich höre, dass er sich super wohlfühlt in München. Wir fühlen uns auch mit ihm super wohl und es gibt eigentlich keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte“, erklärte Hoeneß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane sei nicht nur wegen seiner Tore und Spielweise unglaublich wertvoll für das Team, „sondern auch als Persönlichkeit“, so der ehemalige Bayern-Präsident.

Standpunkt bei Díaz klar

Etwas streitbarer ist der Fall Luis Díaz (29), der Interesse beim saudischen Klub Al Hilal geweckt hat und bei einem Verkauf bis zu 130 Millionen Euro einspielen könnte. Ein solches Geschäft wird es allerdings nicht geben, wie Hoeneß ein weiteres Mal unterstrich: „Warum sollten wir? Wir müssten doch bescheuert sein. Du gibst 60 oder 70 Millionen aus, kriegst dann vielleicht 120 und dann rennst du den anderen Spielern hinterher, von denen du nicht weißt, wie sie bei uns einschlagen. Wir sind doch in der glücklichen Lage, mit Díaz, Kane und Olise das beste Trio auf der Welt zu haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem sehe er das Potenzial, die sportliche Qualität in der Offensive mit der Verpflichtung von Ismael Saibari (25) noch einmal anzuheben. „Und der neue Spieler aus Marokko, der kommt da sicherlich auch noch dazu. Wir mussten ja mit dem Klingelbeutel geschlagen sein, wenn wir auch nur darüber nachdenken würden, einen von denen zu verkaufen.“

Hoeneß ist verbal also wieder einmal vorgeprescht. In diesen speziellen Fällen darf man aber auch davon ausgehen, dass der FC Bayern die skizzierte Linie in diesem Sommer nicht verlassen wird.