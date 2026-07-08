FCN-Talent Kusanovic von Topklubs umworben

Der 1. FC Nürnberg muss um sein Talent Tino Kusanovic (18) bangen. Laut ‚transfermarkt.de‘ haben sich Juventus Turin und Atalanta Bergamo nach dem kroatischen Stürmer erkundigt, der mit der U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft für Furore gesorgt hat. Als Ablöse steht eine hohe sechsstellige Summe im Raum.

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Schon im Winter hatte der AC Mailand bei Kusanovic angefragt, auch Klubs aus Kroatien sollen interessiert sein. Der gebürtige Nürnberger hat im Februar 2025 bis 2029 am Valznerweiher unterschrieben, kam unter Miroslav Klose in der vergangenen Saison aber nicht zum Einsatz. Für die Zweitvertretung erzielte er acht Tore in 25 Spielen.