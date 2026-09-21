Menü Suche
Kommentar
Premier League

Erneut harte Kritik: Iraola verteidigt Wirtz

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Sports
1 min.
Florian Wirtz im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Florian Wirtz (23) muss in seiner zweiten Saison beim FC Liverpool anhaltend harte Kritik aushalten, erhält am gestrigen Sonntag jedoch Beistand von seinem Trainer Andoni Iraola. Auf der Pressekonferenz nach dem mühsamen 1:0-Erfolg gegen den AFC Bournemouth betonte der Spanier: „Er ist langsam ins Spiel gekommen, da stimme ich zu. In der zweiten Halbzeit hat er viel besser gespielt, er hat bessere Positionen gefunden, um den Ball anzunehmen und sich zu drehen. Florian hat uns dabei geholfen, besser zu werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur wenige Tage nach der vernichtenden Kritik von Liverpool-Legende Jamie Carragher blieb Wirtz erneut ohne Scorer und wurde in der 73. Minute für Trey Nyoni (19) ausgewechselt. Carragher legte als TV-Experte bei ‚Sky Sports‘ noch einmal nach: „Wirtz hat wieder wirklich schlecht gespielt. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Die Auswechslung war absolut berechtigt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Florian Wirtz

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Florian Wirtz Florian Wirtz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert