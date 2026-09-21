Erneut harte Kritik: Iraola verteidigt Wirtz

Florian Wirtz (23) muss in seiner zweiten Saison beim FC Liverpool anhaltend harte Kritik aushalten, erhält am gestrigen Sonntag jedoch Beistand von seinem Trainer Andoni Iraola. Auf der Pressekonferenz nach dem mühsamen 1:0-Erfolg gegen den AFC Bournemouth betonte der Spanier: „Er ist langsam ins Spiel gekommen, da stimme ich zu. In der zweiten Halbzeit hat er viel besser gespielt, er hat bessere Positionen gefunden, um den Ball anzunehmen und sich zu drehen. Florian hat uns dabei geholfen, besser zu werden.“

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Nur wenige Tage nach der vernichtenden Kritik von Liverpool-Legende Jamie Carragher blieb Wirtz erneut ohne Scorer und wurde in der 73. Minute für Trey Nyoni (19) ausgewechselt. Carragher legte als TV-Experte bei ‚Sky Sports‘ noch einmal nach: „Wirtz hat wieder wirklich schlecht gespielt. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Die Auswechslung war absolut berechtigt.“