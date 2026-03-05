Menü Suche
FC Bayern: Kane fällt aus

von Fabian Ley
Harry Kane vom FC Bayern @Maxppp
FC Bayern M'gladbach

Der FC Bayern muss beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am morgigen Freitag (20:30 Uhr) auf Superstar Harry Kane verzichten. Cheftrainer Vincent Kompany bestätigte den Ausfall des Torjägers auf der Pressekonferenz: „Harry hat einen Schlag auf seine Wade bekommen und hat sich noch nicht erholt. Es ist nur ein Schlag, das ist nichts Ernsthaftes für die nächste Zeit, aber uns fehlt ein Tag vielleicht, dass er mitmachen kann.“

Der 32-jährige Engländer steht in dieser Bundesliga-Saison nach 24 Spielen bei 30 Toren. Mit Blick auf das Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo am kommenden Dienstag (21 Uhr) zeigte sich Kompany bezüglich Kanes Einsatzfähigkeit zuversichtlich. Darüber hinaus fallen gegen Gladbach weiterhin Alphonso Davies (25) und Hiroki Ito (26//beide Muskelfaserriss) aus. Torhüter Manuel Neuer (39) ist dagegen wieder fit und kehrt zurück.

