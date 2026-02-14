Heidenheim: Schmidt lässt Zukunft offen

Frank Schmidt vermeidet ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft beim 1. FC Heidenheim. Angesichts der prekären Lage beim Tabellenletzten erklärt der 52-Jährige gegenüber der ‚Augsburger Allgemeine‘: „Ich kann jetzt nicht sagen: Ich mache sicher in Heidenheim weiter. Das ist aktuell einfach nicht das Thema.“ Der Vertrag des Übungsleiters läuft noch bis 2027.

Schmidt spürt trotz sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz weiterhin volles Vertrauen im Verein. Dennoch blickt er selbstkritisch auf die aktuelle Lage: „Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich nicht mehr helfen kann, dann muss man auch ehrlich zu sich sein.“ Der FCH-Coach hatte in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht, dass er seinen Job nicht bis ins hohe Erwerbstätigenalter ausführen möchte.