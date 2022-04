Mainz: Schnelle Entscheidung über da Costa

Bei Mainz 05 wollen sie hinten rechts zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Wie Sportdirektor Martin Schmidt im Gespräch mit ‚Sport1‘ ankündigt, soll „in den kommenden zwei bis drei Wochen“ geklärt sein, mit welchem Rechtsverteidiger-Duo die 05er in die nächste Saison gehen.

Ein Kandidat bleibt Danny da Costa (28), der in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis in Mainz spielte. „Der Kontakt zu Danny da Costa ist [...] nie abgerissen. Er hatte ein schönes halbes Jahr in Mainz“, bemerkt Schmidt. Da Costas Vertrag in beim Lokalrivalen Eintracht Frankfurt endet im Sommer und wird nicht verlängert.