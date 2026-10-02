Can Uzun wird der Türkei im heutigen Nations League-Spiel gegen Belgien (20:45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist der 20-jährige Kreativspieler aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung kein Bestandteil des Kaders.

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In den vergangenen beiden Spielen der Türkei stand Uzun in der Startformation, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht. Bei Eintracht Frankfurt dürfte die Verletzungspause auch Sorgenfalten herbeiführen. Für die SGE ist Uzun unverzichtbar.

Update (10:59 Uhr): Laut Christopher Michel handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Uzun habe mit muskulären Problemen zu kämpfen.