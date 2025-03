Köln: Zweitligarivale buhlt um van der Hitz

Der 1. FC Köln könnte sein Eigengewächs Justin van der Hitz an einen Ligakonkurrenten verlieren. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, hat der 1. FC Nürnberg großes Interesse am U17-Weltmeister und führt Gespräche mit dem Toptalent, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Beim Effzeh ist der 18-jährige Leistungsträger in der U19 (22 Einsätze, 15 Torbeteiligungen), bei den Profis wurde van der Hitz bisher nicht eingesetzt.

In Nürnberg wurden dagegen in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche junge Talente gefördert und weiterentwickelt. Anscheinend auch eine Option für van der Hitz, der sich dem Bericht zufolge mit mehreren Vereinen über seine Zukunft unterhält. Noch hat Köln den Kampf um seinen Nachwuchsspieler nicht aufgegeben, aktuell deutet vieles jedoch auf einen Wechsel hin.