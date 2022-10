Brighton verlängert mit Mac Allister

Brighton & Hove Albion kann die Vertragsverlängerung mit Alexis Mac Allister vermelden. Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist nun bis Sommer 2025 an die Seagulls gebunden. Das neue Arbeitspapier enthält eine Option auf eine weitere Saison.

Seit 2019 läuft Mac Allister für Brighton auf und gehört längst zu den Leistungsträgern seines Teams. In der laufenden Spielzeit kommt der siebenmalige argentinische Nationalspieler auf elf Einsätze, in denen er vier Tore beisteuern konnte.

