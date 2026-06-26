50 Millionen: PSG verkauft Ramos

Der AC Mailand schnappt sich offenbar Gonçalo Ramos. ‚The Athletic‘ berichtet von einer Einigung mit Paris St. Germain – Milan zahle eine vereinsinterne Rekordablöse. Bislang teuerster Neuzugang ist Rafael Leão (27), der 2019 für 49,5 Millionen Euro vom OSC Lille kam und in diesem Sommer wieder gehen könnte.

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Eine konkrete Ablöse nennt ‚The Athletic‘ bei Ramos nicht, laut der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ haben die Rossoneri aber kürzlich ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro inklusive Boni eingereicht, während PSG mindestens 50 Millionen für den Mittelstürmer gefordert habe.

Ramos winkt in Mailand ein Vier- oder Fünfjahresvertrag mit einem Nettogehalt von vier Millionen Euro pro Saison. Der 25-jährige Portugiese wird der erste Transfer des neuen Trainers Rúben Amorim.

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Ramos war einst für 65 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Paris gekommen, musste aber häufig mit der Rolle als Joker vorliebnehmen. Dennoch erzielte er in 131 Einsätzen 45 Tore.