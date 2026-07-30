Medizincheck: Gladbach vor Überraschungstransfer

Borussia Mönchengladbach holt aller Voraussicht nach den nächsten Japaner an Bord. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Bundesligist mit Slavia Prag eine vollständige Einigung über den Transfer von Daiki Hashioka (27) erzielt.

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Der zwölffache Nationalspieler wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an den Niederrhein. Für den Anschluss konnten sich die Fohlen dem Bericht zufolge eine Kaufoption sichern. Der Medizincheck sei für den heutigen Donnerstag anberaumt.

Hashiokas Verpflichtung ist eine Reaktion auf den wochenlangen Ausfall von Rechtsverteidiger Yukhym Konoplya (26). Der Neuzugang, der Anfang des Monats ablösefrei von Shakhtar Donetsk gekommen war, zog sich in der vergangenen Woche einen Innenbandriss im rechten Knie zu.