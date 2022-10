Allegri in Schwierigkeiten | Guardiola sauer auf Haaland

Allegri droht das Aus

Die Krise in Turin verschärft sich. 0:2 musste sich Juventus dem AC Mailand geschlagen geben, Italiens Rekordmeister steht auf einem enttäuschenden achten Platz. Milan hat „Juve versenkt“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘, Trainer Massimiliano Allegri befinde sich nun „in Schwierigkeiten“. Laut ‚Corriere dello Sport‘ wurde der wankende Coach von den Mailändern „beherrscht und besiegt“, Juve dagegen war „impotent“.

Superlative für Haaland gesucht

Deutlich runder läuft es seit Monaten für Erling Haaland. Der Torjäger kennt kein Limit und traf auch am Samstag gegen den FC Southampton (4:0). Es war Tor Nummer 20 im 13. Spiel für Manchester City. „Wonderhaal“, prangt es auf der Titelseite des ‚Mirror‘. „Neues Spiel, neues Tor“, schreibt der ‚Daily Express‘ über den „neuen Superstar-Stürmer Haaland“. Trainer Pep Guardiola witzelte nach dem Spiel: „Ich bin so wütend, weil er keine drei Tore geschossen hat.“

Barças Woche der Wahrheit

Während man in Madrid nach Reals 1:0-Sieg gegen Getafe bereits Richtung Clásico am nächsten Spieltag schielt, steht für den FC Barcelona heute noch das Heimspiel gegen Celta Vigo an. Nach dem 0:1 in der Champions League gegen Inter Mailand ist es laut der ‚Sport‘ an der Zeit, „zu reagieren“. Barça kann mit einem Dreier die Tabellenführung aus Madrid zurückerobern. Die ‚Mundo Deportivo‘ sieht „am Horizont“ bereits das Rückspiel gegen Inter und das Prestigeduell mit Real Madrid.