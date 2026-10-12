Das überraschende 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg am Samstag und der dadurch verpasste Sprung an die Tabellenspitze ist beim FC Bayern München lediglich als kleiner Betriebsunfall zu werten. Es ändert auch nichts daran, dass der Rekordmeister in dieser Spielzeit wieder einmal klarer Meisterschaftsfavorit ist. Und auch in der Champions League rechnen sich die Münchner einiges aus.

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Immerhin ist der Klub auf allen Positionen bestens besetzt und kann sich immer wieder in einen Rausch spielen. Eine Planstelle, die jedoch mitunter etwas abfällt, ist die des Rechtsverteidigers. Dort herrscht am ehesten Handlungsbedarf und genau für diese Position eröffnet sich laut Sacha Tavolieri im Winter wohl eine spannende Möglichkeit.

Wie der Transferexperte verrät, wäre im kommenden Transferfenster Malo Gusto (23) vom FC Chelsea zu haben. Die Münchner haben den französischen Nationalspieler bereits seit mehreren Jahren auf dem Zettel. Erst im vergangenen Sommer hatte das Umfeld des Spielers bei einigen europäischen Topklubs, unter anderem bei den Münchnern, vorgefühlt, um ein mögliches Interesse auszuloten.

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Die üppige Ablöseforderung der Blues in Höhe von umgerechnet knapp 90 Millionen Euro sorgte jedoch dafür, dass die Personalie nicht weiterverfolgt wurde. Mittlerweile, so Tavolieri, habe der Londoner Verein angedeutet, dass der Franzose nicht unverkäuflich sei. Das dürfte demnach auch bedeuten, dass die Forderung nach unten korrigiert würde.

Aktuell stehen in München mit Josip Stanisic (26), Konrad Laimer (29) und Sacha Boey (26) drei nominelle Rechtsverteidiger unter Vertrag. Letzterer steht auf der Streichliste, die anderen beiden sind zumindest in der Offensivbewegung limitiert.

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Sollte der FC Bayern eine große Ablöse zahlen, um die RV-Position zu stärken? Ja, für eine gute Dauerlösung Nein, es gibt deutlich günstigere Lösungen Nein, Stanisic und Laimer reichen aus Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bei Chelsea fühlt sich Gusto unter dem neuen Coach Xabi Alonso zwar wohl, hat aber keinen klaren Stammplatz. Ein Wechsel komme nur dann in Betracht, wenn sich eine Gelegenheit ergäbe, zu einem Verein zu wechseln, den er als sportlich höherwertig betrachtet, heißt es weiter im Bericht.

Auch Juventus Turin, Tottenham Hotspur und Paris St. Germain gehören zu den Klubs, die die Situation des Rechtsfußes im Blick behalten.