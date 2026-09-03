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Bundesliga

VfB lange ohne Tomás

von Julian Jasch
Tiago Tomás im VfB-Trikot @Maxppp

Tiago Tomás vom VfB Stuttgart muss eine Weile kürzertreten. Cheftrainer Sebastian Hoeneß bestätigte auf der Pressekonferenz vor der morgigen Partie gegen den 1. FC Köln (20:30 Uhr) eine „kleine Muskelverletzung“ des Offensivspielers. Der 24-Jährige werde „erst nach der Länderspielepause“ zur Verfügung stehen.

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Demnach wird Tomás bis zum Spiel gegen den SC Paderborn am 10. Oktober nicht mehr für den VfB auflaufen. In den ersten beiden Saisonspielen fand sich der Portugiese jeweils in der Startelf wieder und markierte zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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