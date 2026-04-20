Angebot liegt vor: Schalke baggert an Rice

Der FC Schalke kann auf ein perfektes Wochenende zurückblicken. Bei nunmehr sechs Punkten Vorsprung auf Rang drei sieht alles nach einer Rückkehr in die Bundesliga aus. Obendrein schließen die Knappen einen neuen Deal mit einem Hauptsponsor ab, der knapp 21 Millionen Euro in die Kassen spült.

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Geld, das verwendet werden kann, um den Kader tauglich für die Bundesliga zu machen. Während schon wieder große Namen wie Wout Weghorst (33) neue Euphorie in Gelsenkirchen entfachen, könnte auch die Personalie Rice Interesse erzeugen. Laut Fabrizio Romano sind die Königsblauen aber nicht etwa an Weltstar Declan Rice vom FC Arsenal interessiert, sondern an Bailey Rice von den Glasgow Rangers.

Auch Ajax interessiert

Der 19-Jährige ist wie sein Namensvetter im Mittelfeld, eher aber etwas defensiver auf der Sechs beheimatet. Der Linksfuß ist im Sommer ablösefrei, Schalke habe dem Schotten bereits ein erstes Angebot unterbreitet. Die Rangers würden gerne mit dem U19-Nationalspieler verlängern, auch Ajax Amsterdam hat seine Fühler ausgestreckt.

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Rice sei offen für alle Optionen. In diesem Kalenderjahr konnte er keine Eigenwerbung betreiben, da er nach einer Operation verletzungsbedingt noch kein einziges Spiel absolviert hat. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler gerade einmal auf 16 Pflichtspiele für die Rangers im Herrenbereich.