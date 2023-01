HSV verlängert mit Walter

Der Hamburger SV und Tim Walter weiten ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des Cheftrainers vorzeitig bis 2024 verlängert. Aktuell belegen die Hamburger zwei den zweiten Platz und befinden sich mitten im Aufstiegsrennen. Im zweiten Jahr seiner HSV-Amtszeit soll Walter die lang ersehnte Bundesliga-Rückkehr gelingen.

„Ich freue mich, dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit mir fortführen möchte. Es ist zum einen eine große Aufgabe, aber auf der anderen Seite eine große Ehre für den Verein zu arbeiten, weil er eine brutale Wucht hat und es mir jeden Tag Spaß macht, hier zu arbeiten“, sagt der Chefcoach. Vor allem das Miteinander hebt Walter hervor: „Ich denke, dass wir begeisterungsfähigen Fußball spielen. Wir lassen unser Herz auf dem Platz. Das wird honoriert und das macht vielen Menschen Spaß. Und uns macht es Spaß, dass wir alle mitnehmen. So führe ich auch meine Mannschaft: Es geht nur zusammen. Momentan ist Hamburg wieder eine Einheit.“

Walter steht seit 2021 bei den Rothosen an der Seitenlinie und betreute die Mannschaft seitdem in 60 Pflichtspielen. Eine vergleichbare Amtszeit ist in den vergangenen zehn Jahren beim HSV mit Markus Gisdol (52 Spiele zwischen 2016 und 2018) nur einem anderen Coach gelungen.