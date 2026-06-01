Bayer 04: So kurios scheiterte der Luís-Deal

Die Installation von Filipe Luís als Trainer von Bayer Leverkusen scheiterte kurios. Wie ‚Sky‘ berichtet, kämpfte Bayer Leverkusen um eine Sonderregel, die es Luis erlaubt hätte, auch ohne UEFA-Pro-Lizenz das Team zu coachen. Dem ehemaligen Erfolgstrainer von Flamengo Rio de Janeiro dauerte dies offenbar zu lange, sodass er sich für einen Wechsel zur AS Monaco entschied.

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Dort wurde am Montagabend Sébastien Pocognoli verabschiedet, der Weg für Luís ist also frei. Der Klub aus dem Fürstentum nimmt laut ‚Sky‘ nun eine Strafzahlung in Höhe von bis zu 25.000 Euro pro Spiel mit dem Brasilianer auf der Bank in Kauf. Leverkusen sucht derweil weiterhin einen Nachfolger für Kasper Hjulmand. Andoni Iraola wechselt wohl zum FC Liverpool und auch die Spur zu Oliver Glasner wurde etwas kälter. Favorit unterm Bayer-Kreuz ist laut dem ‚kicker‘ ein Trainer, der medial noch gar nicht gehandelt wurde.