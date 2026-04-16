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Weltmeisterschaft

Musiala-Debatte: Nagelsmann bezieht Stellung

von Dominik Schneider - Quelle: Magenta TV
1 min.
Julian Nagelsmann könnte bei der kommenden Kadernominierung für einige Überraschungen sorgen. @Maxppp

Auf Jamal Musiala will Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft nicht verzichten. Im Interviewformat ‚Bestbesetzung‘ bei ‚Magenta TV‘ äußerte sich der Bundestrainer zur aufkommenden Diskussion um Fitnesszustand und Form des dribbelstarken Bayern-Profis: „Wenn die Ärzte sagen, dass kein Risiko für seine Karriere besteht, dann spricht absolut nichts dagegen, ihn zur Weltmeisterschaft mitzunehmen.“

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Oliver Kahn hatte in den Raum gestellt, dass es für den 23-Jährigen vielleicht besser wäre, auf das Turnier in Nordamerika zu verzichten, um nach seiner langen Verletzungspause keine Rückschläge zu riskieren, die sich negativ auf seine Gesamtkarriere auswirken könnten. Anschließend brach eine Debatte darüber aus. Unter anderem äußerte sich Herbert Hainer dazu: „Jamal spielt mit so viel Freude. Wenn er fit und gesund bleibt, muss er zur WM.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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