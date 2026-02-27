Europa League: VfB zieht schweres Los

Der VfB Stuttgart hat bei der Europa League-Auslosung ein hartes Los erwischt. Die Schwaben müssen im Achtelfinale gegen den portugiesischen Spitzenklub FC Porto antreten. Der SC Freiburg bekommt es mit dem belgischen Vertreter KRC Genk zu tun.

Die Achtelfinal-Partien werden am 12. und 19. März ausgetragen. In einem möglichen Viertelfinale würde der VfB auf den Sieger des Duells Nottingham Forest gegen den FC Midtjylland treffen, Freiburg auf den Gewinner der Partie Celta Vigo gegen Olympique Lyon. Das Finale in Istanbul steigt am 20. Mai (21 Uhr).

Die Begegnungen in der Übersicht: