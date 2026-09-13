Der SV Werder Bremen hat im vergangenen Transferfenster nach Spielern Ausschau gehalten, die einem bestimmten Profil entsprechen. Sportchef Clemens Fritz sagt im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘: „In dieser Saison wollten wir auf Charakter, Mentalität und Einstellung setzen. Mit Niklas (Füllkrug, Anm. d. Red.) und Eren (Dinkci, Anm. d. Red.) haben wir zwei Spieler verpflichtet, die eine Vergangenheit bei Werder haben und wo wir wussten, dass sie diese drei Faktoren mitbringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug habe „von Beginn an eine totale Überzeugung mitgebracht. Sein vollständiges Commitment hat uns schlussendlich überzeugt, den Transfer umzusetzen.“ Werder hat in den ersten drei Spielen der laufenden Saison vier Punkte geholt. Vor allem der Sieg gegen RB Leipzig (3:1) war eine Überraschung. Dass die Bremer Mentalität und die richtige Einstellung haben, zeigte sich auch beim gestrigen Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1), als sie nach einem frühen Rückstand noch einen Punkt erkämpften. Füllkrug erzielte sein drittes Pflichtspieltor.