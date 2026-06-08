Origi gibt Karriereende bekannt

Divock Origi beendet seine aktive Fußballkarriere mit sofortiger Wirkung. Das gibt der 31-Jährige über seine sozialen Netzwerke bekannt: „Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt, auf den größten Bühnen zu spielen und die größten Trophäen zu gewinnen. […] An jeden Verein und alle Trainer und Teamkollegen, die mir zur Seite standen: Danke. Ihr habt mich auf eine Weise geprägt, die weit über den Platz hinausgeht. Es war mir eine Freude, Belgien, mein Heimatland, zu vertreten und gleichzeitig Kenia, meine Wurzeln, zu tragen. […] Die Mission ist erfüllt.“

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Origi stammt aus der Jugend des OSC Lille und erlebte seine erfolgreichste Zeit beim FC Liverpool. Mit den Reds wurde der Mittelstürmer unter anderem englischer Meister und Champions League-Sieger. Anfang des Jahres löste Origi seinen Vertrag beim AC Mailand auf und war seitdem vereinslos. Für die belgische Nationalmannschaft stand Origi 32 Mal auf dem Feld und erzielte dabei drei Treffer.