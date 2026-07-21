Diomandé-Verhandlungen fortgeschritten

Ousmane Diomandé (22) könnte es in die Premier League ziehen. Nottingham Forest befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Verpflichtung des ivorischen Innenverteidigers, berichtet Fabrizio Romano. WM-Teilnehmer Diomandé steht noch bis 2030 bei Sporting Lissabon unter Vertrag.

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Die Tricky Trees verhandeln parallel mit Sporting und den Vertretern des 15-fachen Nationalspielers. Diomandé verlängerte den Vertrag bei seinem aktuellen Klub erst im Dezember 2025 und ließ sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro einbauen. Das erste Angebot der Engländer liegt laut ‚A Bola‘ bei 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni. Sporting fordert allerdings 50 Millionen Euro.