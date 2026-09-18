Polzin-Verlängerung: Richtiger Schritt mit wenig Risiko

Den Saisonstart hat der Hamburger SV vergeigt. Zwei Klatschen kassiert, kein eigenes Tor erzielt und Bundesliga-Schlusslicht – der Blick auf die Tabelle macht aktuell wenig Mut. Dennoch verlängerten die Klubbosse am heutigen Freitag die auslaufenden Verträge von Cheftrainer Merlin Polzin und dem Trainerteam langfristig. Eine Fehlentscheidung? Nein, einfach nur konsequent.

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Natürlich spricht in der aktuellen sportlichen Situation bei flüchtigem Blick nicht viel für den 35-jährigen Coach, der erst in seine dritte Saison als Cheftrainer geht. Auch stand der HSV vor nicht allzu lange Zeit noch für eine totale Hire-und-Fire-Mentalität. Doch das hat sich geändert. Zum Glück.

Der neue HSV steht nun für besonnene Arbeit und langfristige Planung. Diese Verlängerung ist nichts anderes. Sicher liefen die ersten drei Saisonspiele nicht gut und die Bilanz von null Punkten bei 0:12 Toren ist erschreckend, doch im vergangenen Jahr starteten die Rothosen – mit Polzin – ebenfalls mit 0:7 Toren aus den ersten drei Spielen, auch wenn dabei zumindest ein Punkt heraussprang.

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Die Probleme sind sehr ähnlich zum Vorjahr und wurden da schon einmal vom jungen Coach gelöst. Wieder hat sich der Hamburger SV stark, aber sehr spät verstärkt, diesmal kamen mit Fábio Vieira (26), Zakaria El Ouahdi (24) und David Möller Wolfe (24) erneut drei Schlüsselspieler erst am Deadline Day. Die Mannschaft hat sich noch nicht eingespielt und hat dafür in der Länderspielpause und danach Zeit – die Saison ist noch jung.

Die jetzige Entscheidung bringt hoffentlich die nötige Ruhe, damit der Trainer mit seiner Mannschaft arbeiten und am System feilen kann. Der Verein beweist unter der Führung der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger nach innen und außen Geschlossenheit. Und der gebürtige Hamburger Polzin wirkt weiter als Bindemittel zwischen Fans und Verein.

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Sollte Polzin die Wende nicht gelingen, kann der Klub noch immer aktiv werden, aktuell ist jedoch Ruhe und Besonnenheit das Gebot der Stunde. Etwas, das sich die meisten im Umfeld des Vereins seit Jahren gewünscht haben.