„König“ Lewandowski | Messi-Votum heizt PSG-Gerüchte an

Lewandowski an der Spitze

Am gestrigen Abend bestieg Robert Lewandowski endgültig den Thron des Weltfußballs, als er bei den ‚The Best FIFA Football Awards‘ erstmals in seiner Karriere als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet wurde. In seiner Heimat Polen wird der 32-jährige Stürmer vom FC Bayern am Tag darauf als Held gefeiert. Die Zeitung ‚Sport Dziennik‘ bezeichnet den 116-fachen polnischen Nationalspieler als „den Besten der Besten“. Auf der Titelseite der spanischen Tageszeitung ‚as‘ wird dem in Warschau geborenen Torjäger gar der Titel „Der neue König“ verliehen. In 55 Spielen erzielte Lewandowski in der vergangenen Spielzeit 55 Tore: „Eine erschreckende Zahl, die ihn der Auszeichnung würdig macht“, befindet auch die ‚Mundo Deportivo‘.

Messi wählt Neymar und Mbappé

Am Rande des Lewandowski-Triumphs sorgte auch die Wahl von Lionel Messi für Aufsehen. Als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft war der ehemalige Weltfußballer, der in diesem Jahr selbst bei der Wahl nur auf Platz drei landete, stimmberechtigt. Der 33-Jährige setzte die PSG-Stars Neymar und Kylian Mbappé auf die ersten beiden Ränge, Lewandowski landete bei ihm nur auf dem dritten Platz – für die spanischen Zeitung ‚Sport‘ eine „sonderbare“ Entscheidung, die die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Ausnahmespielers zu Paris St. Germain nur weiter befeuern dürfte.

Rashford rettet United

Mit einem 3:2 gegen Sheffield United setzte Manchester United am gestrigen Abend die Aufholjagd in der Premier League fort. In den vergangenen sechs Ligaspielen holten die Red Devils 16 von 18 möglichen Punkten. Der Abstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt nun nur noch fünf Zähler. Unbeschwert war der Weg zum Sieg gegen das Schlusslicht der Premier League allerdings nicht. Durch einen Patzer von Torwart Dean Henderson geriet die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer früh mit 0:1 in Rückstand. Unter anderem dank eines Doppelpacks von Marcus Rashford gelang es United jedoch, das Spiel noch zu drehen. „Marcus kommt zur Hilfe, nachdem Henderson den Blades die schockierende Führung schenkt“, schreibt der ‚Daily Mirror‘. „Marcus trifft zweimal und radiert Deans Fauxpas aus“, fasst der ‚Daily Star‘ die Partie zusammen.