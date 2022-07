Bernardeschi nach Madrid?

Für Federico Bernardeschi könnte es in der neuen Saison in der spanischen La Liga weitergehen. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Atlético Madrid Interesse am 28-jährigen Flügelstürmer signalisiert. Auch die SSC Neapel ist dran.

Bernardeschi ist ablösefrei auf dem Markt, nachdem er seinen auslaufenden Vertrag bei Juventus Turin nicht verlängerte. Die Alte Dame hatte den italienischen Nationalspieler vor fünf Jahren für 40 Millionen Euro vom AC Florenz an Bord geholt.