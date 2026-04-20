Blockbuster-Transfer für Tchouaméni?

Die Saison verläuft für Real Madrid absolut enttäuschend. In keinem Pokal-Wettbewerb geht es für die Königlichen noch um einen Titel, in der Liga liegt man mit neun Punkten Rückstand hinter dem FC Barcelona zurück. Für den Sommer bahnt sich deshalb ein mehr oder minder rabiater Umbruch im Kader an. Ein möglicher Abgangskandidat: Aurélien Tchouaméni.

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Laut ‚The Telegraph‘ weckt der 26-jährige Mittelfeldspieler immer größer werdendes Interesse bei den Verantwortlichen von Manchester United. Die Red Devils fahnden mit Hochdruck nach einem Ersatz für Casemiro (34), der das Old Trafford zum Saisonende verlassen wird. Dem Bericht zufolge beobachtet United deshalb die Situation des 44-fachen Nationalspielers ganz genau.

Tchouaméni weg – Rodri kommt?

Bis 2028 ist Tchouaméni noch vertraglich an die Madrilenen gebunden. Dementsprechend müssten die Engländer für einen Transfer tief in die Tasche greifen. Damit Real etwas Fluktuation in der Mannschaft erzwingen kann, müssen voraussichtlich auch Spieler abgegeben werden. Deshalb, so ist aus den spanischen Medien zu vernehmen, könnte auch Tchouaméni nicht unverkäuflich sein.

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Mit den Einnahmen würde Präsident Florentino Pérez selbstredend neue Qualität einkaufen. Die Spur zu Rodri von Uniteds Stadtrivalen Manchester City ist noch immer heiß. Der 29-jährige Spanier liebäugelt auch öffentlich immer wieder mit einer Rückkehr in sein Heimatland. Das Real-Interesse gilt unlängst als verbrieft. Bei einem Verkauf von Tchouaméni dürfte das Budget dann auch ausreichend üppig sein, um Rodri von der Insel aufs europäische Festland zu lotsen.