Barça: Olmo spricht über seine Zukunft

Der FC Barcelona kann wohl auch in den kommenden Jahren mit Dani Olmo planen. Der spanische Nationalspieler sagte gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ auf die Frage, ob er sicher bei den Katalanen bleibt: „Ja, ich würde sagen, ja. Dass sie sich treffen, bedeutet nicht, dass sie immer über mich sprechen. Letztendlich ist es auch ihre Arbeit.“ Hintergrund waren mehrere Treffen zwischen Olmo-Berater Andy Bara und Sportdirektor Deco.

Seit seinem Wechsel von RB Leipzig zurück nach Barcelona hat Olmo immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er fit ist, überzeugt er aber. Der 27-Jährige steht noch bis 2030 beim Team von Hansi Flick unter Vertrag.