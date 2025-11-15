Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Olmo spricht über seine Zukunft

von Dominik Sandler - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Dani Olmo trinkt Wasser @Maxppp

Der FC Barcelona kann wohl auch in den kommenden Jahren mit Dani Olmo planen. Der spanische Nationalspieler sagte gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ auf die Frage, ob er sicher bei den Katalanen bleibt: „Ja, ich würde sagen, ja. Dass sie sich treffen, bedeutet nicht, dass sie immer über mich sprechen. Letztendlich ist es auch ihre Arbeit.“ Hintergrund waren mehrere Treffen zwischen Olmo-Berater Andy Bara und Sportdirektor Deco.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Wechsel von RB Leipzig zurück nach Barcelona hat Olmo immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er fit ist, überzeugt er aber. Der 27-Jährige steht noch bis 2030 beim Team von Hansi Flick unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Dani Olmo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Dani Olmo Dani Olmo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert